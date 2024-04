Efteling: Danse Macabre

Exclusieve foto's: binnenkijken in de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre

Looopings geeft een unieke blik achter de schermen bij de bouw van de nieuwe attractie Danse Macabre in de Efteling. Uitgelekte foto's tonen het interieur van de griezelige middeleeuwse abdij. Het gedetailleerde decoratiewerk in de showruimte is al voor groot deel af. Efteling-fans zullen veel elementen herkennen uit het verdwenen Spookslot.

Ontwerper Jeroen Verheij liet zich overduidelijk inspireren door de voorganger. Zo werd het plafond gebaseerd op ronde zaal in de wachtrij van het Spookslot, inclusief duivelse symbolen. Ook dansende balustrades werden overgenomen uit het gesloopte slot. Uitvergrote versies van oude waterspuwers fungeren hier als plafonddragers.

Daaronder prijken schildjes met een harp erop. Er zijn echter ook volledig nieuwe onderdelen te spotten, waaronder een gigantisch orgel. Lugubere decoraties van bijvoorbeeld schedels verraden dat er iets niet pluis is. Het verhaal hangt samen met een muziekconcours dat plaatsvond op vrijdag 13 oktober 1876. Tijdens de rit zullen de overleden orkestleden tot leven komen.



Steigers

De foto's werden op verschillende momenten genomen, toen er nog steigers stonden in de zogeheten Abdij van Capelle van Kaatsheuvel. Inmiddels is de Efteling begonnen met het installeren van het ritsysteem. Deze week zijn verschillende onderdelen van de grote draaischijf naar binnen getakeld. Op de uitgelekte afbeeldingen zien we al wel de basis van de techniek in de kelder, met witte zeilen eromheen.



Geavanceerde hefarmen gaan er straks voor zorgen dat een groot platform met een diameter van 18 meter kan stijgen, kantelen en dalen. Bezoekers nemen plaats in één van de zes kerkbanken, op kleinere draaischijven. Op die manier kunnen ze als het ware dansen op het beroemde klassieke muziekstuk, dat ook al in het Spookslot klonk. Danse Macabre opent naar verwachting rond Halloween 2024.