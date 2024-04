Zoo Chleby

Spannend: Tsjechische dierentuin zet leeuwen en zebramangoesten bij elkaar

Leeuwen in een Tsjechische dierentuin hebben gezelschap gekregen van een andere diersoort. Zoo Chleby durft het aan om de roofdieren in hetzelfde verblijf te zetten als zebramangoesten. Dat laat het dierenpark weten op social media.

Daar verscheen ook een video van de leeuwen en de mangoesten bij elkaar. "Een nieuwe soort in onze dierentuin: de mangoest", meldt Zoo Chleby. "En het is geen 1 aprilgrap." Tot nu toe is geen sprake van bloederige taferelen: beide diersoorten lijken zich weinig van elkaar aan te trekken.

Er wordt al sinds 2020 geëxperimenteerd met de ongebruikelijke combinatie. Volgens de dierentuin is dat goed verlopen. De zebramangoesten kunnen zich terugtrekken in tunnels als er gevaar dreigt. In het wild komen leeuwen en mangoesten allebei voor op de Afrikaanse savanne.