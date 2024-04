Efteling

Efteling wijst bezoekers op veelgemaakte fout: dit sprookjesfiguur heet níet Lange Jan

De Efteling wil voor eens en voor altijd duidelijkheid verschaffen over de naam van een bekend sprookjesfiguur. Veel bezoekers noemen de man met de gigantische nek in het Sprookjesbos nog steeds Lange Jan. In werkelijkheid heet hij Langnek: Lange Jan is een snoepje.

Een video op TikTok en Instagram moet ervoor zorgen dat voortaan niemand meer de foutieve benaming gebruikt. "Ik hoor dus vaak dat deze Sprookjesbos-bewoner Lange Jan wordt genoemd", zegt een Efteling-medewerkster is het passief-agressieve filmpje. "Dat is niet zo. Hij heet Langnek. Lang-nek! Doei."

Op TikTok werden de beelden al meer dan 50.000 keer bekeken. Via Instagram leverde de lollige video in een paar uur tijd duizenden likes op. "Deze is voor iedereen die niet uit Kaatsheuvel komt", staat erbij. Het is de vraag of de actie het gewenste effect zal hebben: in de commentaren laten veel gebruikers weten dat ze het Efteling-figuur gewoon Lange Jan zullen blijven noemen, uit gewoonte.



Prinses redden

Lange Jan-snoepjes horen anno 2024 bij het merk Fruittella. Ze worden geproduceerd door fabrikant Perfetti Van Melle. Langnek is onderdeel van het sprookje De Zes Dienaren, waarin een prins verschillende uitzonderlijke personen inhuurt om een prinses te redden.



Eén van hen - Langnek - kan zijn nek zo lang uitrekken dat hij alles kon zien wat er op de wereld gebeurt. Volgens het verhaal heeft hij uiteindelijk zelf besloten om te verkassen naar de Efteling, omdat hij daar nooit uitgekeken zal raken.



Bosbewaker

Overigens heeft de Efteling het ook een beetje aan zichzelf te danken dat bezoekers de naam van Langnek niet kennen. Tussen de jaren vijftig en de jaren zeventig werden in officiële publicaties verschillende andere termen gebruikt voor het personage met de lange hals, waaronder Lange Man, Bosbewaker én Lange Jan.