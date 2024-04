Plopsa Resort Belgian Coast

Ander thema voor Verkeerspark in Plopsaland

Het Verkeerspark in Plopsaland De Panne heeft een nieuwe naam. Sinds 2021 stond de attractie in het teken van de tv-serie Echte Verhalen: De Buurtpolitie, een scripted realityreeks over een fictief Vlaams politiekorps. Alle verwijzingen naar De Buurtpolitie zijn onlangs verwijderd.

De sponsor van de attractie heeft een prominentere plek gekregen. Voorheen was dat autobedrijf Vereenooghe. Die firma is een tijdje terug overgenomen door Van Mossel. Daarom tonen borden en vlaggen nu reclame voor Van Mossel. In plaats van De Buurtpolitie Verkeerspark wordt de attractie voortaan simpelweg Verkeerspark genoemd.

Op de naastgelegen Verkeersklas is het logo van De Buurtpolitie vervangen door een bord met de term Politie. Het grootste reclamebord bevat een tekening van Kabouter Plop, Samson, Bumba en Piet Piraat die samen in een Van Mossel-auto langs Plopsaland rijden. "Haal hier je rijbewijs!", valt er te lezen. Daaronder staat een verwijzing naar de website van Van Mossel.



K3

Het Verkeerspark opende in 2007, als de vervanger van een soortgelijke attractie die tussen 1999 en 2006 even verderop lag. In het verleden werd ook de naam K3 Verkeerspark gebruikt. De elektrische wagentjes zijn afkomstig van leverancier SBI Sweden.