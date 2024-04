Walibi Belgium

Walibi Belgium geeft mascotte eigen huisje voor meet-and-greets

De mascotte van Walibi Belgium is voortaan op een vaste plek in het park te ontmoeten. Bezoekers kunnen met de kangoeroe op de foto in zijn eigen huisje: een houten chalet in kindergebied Fun World. Afgelopen winter werd de locatie gebruikt voor meet-and-greets met de Kerstman.

Nu heeft de bekende kangoeroe er zijn intrek in genomen. Een bord naast het huis geeft aan op welke tijdstippen hij aanwezig al zijn. Het interieur is aangepast. Aan de muur hangen lijstjes met foto's. Op één ervan staat de vorige bewoner, de Kerstman. Een andere foto toont een oude versie van de mascotte, samen met een Smurf en Koning Leeuw uit zusterpark Bellewaerde.

Smurfen maakten ooit onderdeel uit van het Walibi-universum. Toen het Noord-Franse pretpark Walygator Grand Est nog bij de Walibi-groep hoorde, stond de bestemming jarenlang in het teken van Smurfen. Het park heette toen Walibi Schtroumpf.



Dock World

Walibi blijkt niet erg voorzichtig te zijn: op een tafeltje liggen vertrouwelijke documenten over een toekomstige uitbreiding, die de kangoeroe zogenaamd heeft laten slingeren. We zien bouwplannen voor het themagebied Dock World, inclusief een nieuwe achtbaan die volgend jaar moet openen.