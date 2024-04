Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands speelt in op kritiek van Vandaag Inside: uitbreiding met onzichtbare dieren

Dierenpark Wildlands Adventure Zoo Emmen is niet vies van een beetje zelfspot. Bij wijze van 1 aprilgrap presenteert de Drentse dierentuin vandaag een nieuw gebied met onzichtbare dieren. Het is een knipoog naar de kritiek die Johan Derksen en Wilfred Genee onlangs uitten in tv-programma Vandaag Inside.

Derksen en Genee beweerden eind maart dat er in Wildlands nauwelijks dieren te zien zijn, mede door de gigantisch grote verblijven. "Speciaal voor de mannen van Vandaag Inside presenteren wij vandaag met trots onze allernieuwste uitbreiding!", meldt het park nu.

Welke soorten zijn daar allemaal te vinden? "Met dieren als de transparante tijger, verborgen vogels, onzichtbare ocelots, onwaarneembare opossums en de onopgemerkte okapi’s denkt Wildlands met de Invisible Animal Exhibit een unieke toevoeging aan het park te hebben gedaan."



Regenbui

Het verblijf is volgens Wildlands alleen op tweede paasdag te bewonderen via social media, niet toevallig 1 april. Wie wél echte dieren wil spotten, kan gewoon naar Emmen komen. "Je ziet olifanten, vlinders, neushoorns, giraffen, ijsberen, pinguïns, de nieuwe zeehonden, etcetera, etcetera, etcetera. Ook binnen is genoeg te beleven, dus laat een regenbui je niet tegenhouden om vandaag te komen."



Bij de opening van Wildlands in 2016 was het gebrek aan zichtbare dieren één van de grootste kritiekpunten. Daar is sindsdien een hoop aan veranderd. De dierentuin ging het probleem te lijf middels aanpassingen aan looproutes en verblijven. Ook zijn sindsdien een hoop thema-elementen toegevoegd.