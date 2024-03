Disneyland Paris

Disneyland Paris had topjaar ondanks stakingen: hoogste omzet ooit

Disneyland Paris zal tevreden terugkijken op het afgelopen seizoen. Boekjaar 2023, dat liep tot en met september, werd afgesloten met een recordomzet van 2,9 miljard euro. Dat is ruim 20 procent meer dan het jaar ervoor. De operationele winst bedroeg 175 miljoen euro, de nettowinst kwam uit op 161 miljoen euro.

Voor Disneyland Paris stond de zomer van 2023 in het teken van ontevreden personeel: in mei en juni waren stakingen aan de orde van de dag. Het leidde tot een heleboel negatieve media-aandacht. Financieel gezien lijkt men er weinig last van gehad te hebben: het weerhield het publiek er in ieder geval niet van om massaal toe te stromen en geld uit te geven.

Hogere kamerprijzen in de hotels hebben geleid tot rooskleurige cijfers. Ook uitgaansdistrict Disney Village deed het uitstekend. De hotels en Disney Village samen waren goed voor 21,7 procent van de totale omzet, maar ze genereerden 56,6 procent van de bedrijfswinst.



Jaarrekeningen

In de financiële documenten van eigenaar The Walt Disney Company worden de resultaten van verschillende resorts niet individueel uiteengezet. De gegevens staan wel in de jaarrekeningen van Euro Disney Associés, het Franse moederbedrijf van Disneyland Paris.