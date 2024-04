Familie Resort & Avonturenpark de Tovertuin

Van Hoorne deelt nieuwe ontwerpen van toekomstig Woezel & Pip-pretpark

Er zijn nieuwe ontwerpen opgedoken van een Woezel & Pip-attractiepark dat in 2026 moet openen. Entertainmentbedrijf Van Hoorne Studios wil een bestaand vakantieresort in het West-Brabantse dorp Hoogerheide transformeren tot een pretpark in Woezel & Pip-thema, inclusief verblijfsaccommodaties.

Bij de aankondiging in februari werd alvast één sfeerbeeld naar buiten gebracht. Daarop staat een mogelijke attractie rond het personage Molletje. In een bedrijfsvideo van Van Hoorne kwamen onlangs twee nieuwe tekeningen voorbij.

Eén daarvan toont de entreepoort van Avonturenpark de Tovertuin, zoals het park moet gaan heten, bestaand uit een regenboog met het logo. Op een ander ontwerp zien we een bovenaanzicht van het park. Er zijn veel speeltoestellen en meerdere mechanische attracties te herkennen, waaronder achtbanen.



Groen

De plannen voor de Tovertuin zijn nog niet definitief, maar de tekeningen geven wel een beeld van de kant die Van Hoorne op wil met de bestemming. Beide ontwerpen worden gekenmerkt door veel groen en thematische elementen.



Op het huidige terrein staat een hal van circa 2500 vierkante meter. Die zal de basis vormen van een overdekt parkdeel. Eigenaar Michael van Hoorne sprak eerder al de wens uit om een darkride te realiseren.