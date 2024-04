Attractiepark de Waarbeek

Twee nieuwe attracties in de Waarbeek: plannen voor nog meer nieuwigheden

De Waarbeek heeft twee nieuwe attracties in gebruik genomen. Bij de start van het seizoen opende het Overijsselse pretpark een dierencarrousel en een ronddraaiende trektoren. Beide attracties zijn afkomstig uit een Nederlands dierenpark. Achter de schermen liggen al plannen klaar voor toekomstige uitbreidingen.

De toren - een climbing tower van fabrikant Sunkid - stond eerder in de Limburgse dierentuin GaiaZoo. In de Waarbeek kreeg de toevoeging de naam Pelle's Uitkijktoren. De carrousel, die voortaan Twekky's Dierenmolen heet, werd overgenomen uit de Apenheul in Apeldoorn.

Twekky's Dierenmolen staat op de oude plek van een zweefmolen. Die is afgelopen winter uit het park verwijderd nadat de constructie werd geraakt door een omgevallen boom. Pelle's Uitkijktoren verrees even verderop, tussen de Eendjesmolen en de Hully Gully.



Honderdjarig bestaan

Het park in Hengelo viert dit jaar het honderdjarig bestaan. Dat wordt gevierd tijdens het Familie Festival op zaterdag 13 en zondag 14 juli, met optredens van artiesten. Verder is het de bedoeling om in juni weer een nieuwe attractie te openen: een rondrit met karretjes in de vorm van schildpadden.



Het parcours wordt binnenkort opgebouwd in de buurt van de bestaande vrijevaltoren Theodorus de Vampier. De schildpadjes zijn afkomstig uit de Julianatoren in Apeldoorn, waar de attractie Turtlebaan heette. De Waarbeek gaat zorgen voor een boerderijthema met bijbehorende decoraties.



Verlanglijstje

In de toekomst hoopt eigenaar Kevin Moespot naar eigen zeggen heftigere attracties neer te kunnen zetten. Hij droomt onder andere van een thrillride voor tieners, vergelijkbaar met de XLR8 in het Drentse zusterpark Drouwenerzand. Ook een grote zweefmolen en een wildwaterbaan staan op het verlanglijstje.