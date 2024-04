Efteling

Doornroosje in de Efteling heeft borstvergroting gehad tijdens renovatie

De Efteling heeft het kasteel van Doornroosje de afgelopen maanden opgeknapt, maar ook voor de schone slaapster zelf was aandacht. Tijdens de werkzaamheden is het uiterlijk van de Sprookjesbos-bewoonster opgefrist. Oplettende Efteling-bezoekers zullen ontdekken dat haar boezem een stuk groter is dan voorheen.

Het sprookje van Doornroosje was ruim een half jaar niet toegankelijk voor een grootschalige verbouwing. In de tussentijd heeft Doornroosje kennelijk plastische chirurgie laten doen: niet alleen de gevel van het kasteel, maar ook haar eigen voorgevel werd vernieuwd. Wie foto's uit 2023 en 2024 met elkaar vergelijkt, ziet duidelijk een verschil.

Verschillende Efteling-liefhebbers hebben de aanpassing opgemerkt, blijkt uit berichten op social media. "Ze is ook een cupmaat erop vooruit gegaan", lacht ene Natas. "Het lijkt ook wel alsof ze een borstvergroting heeft ondergaan", schrijft Saskia. Cindy Vervuren hoopt dat de Efteling er nog iets aan gaat doen. "Moet even naar de borsten gekeken worden, want zo kan natuurlijk niet."



Medische ingrepen

Een ander denkt dat Doornroosje "borstimplantaten heeft laten zetten toen 't kasteel werd gerenoveerd". "Misschien zijn 't van die goedkope uit Turkije." Dennis Gerritsen ziet vooral een ethische kwestie. "Heeft Doornroosje bewust en bij kennis expliciet toestemming gegeven voor deze medische ingrepen?"



Nick Ringelberg wijst erop dat het haar van Doornroosje flink is gegroeid. "Sommige mensen denken dat er meer dan alleen het haar is gegroeid. Geen idee, niet op gelet..." Efteling-vlogger Niels Kooyman laat zich er niet over uit. "Ik onthoud mij van discussies over borsten", grapt hij. Coshira: "En de boobies van Doornroosje hielden de gemoederen nog lang bezig..."



Push-up-bh

Boukje Koop vermoedt dat het sprookjesfiguur ook een push-up-bh heeft aangeschaft. "Dit is wel het ultieme bewijs dat ze niet vrijwillig is gaan slapen, want dan had ze wel haar bh uitgedaan." Melanie gilt het naar eigen zeggen uit. "Het zijn duidelijk geen borsten die door de zwaartekracht worden gedragen nee." Angie: "Ik moest hier waarschijnlijk harder om lachen dan goed voor me is."



Doornroosje ligt al sinds de jaren vijftig te slapen in het Sprookjesbos. Efteling-grondlegger Peter Reijnders bedacht destijds een ingenieuze techniek om het meisje te laten ademen: hij liet de borsten van de slaapster langzaam op en neer bewegen met behulp van een nepbuste en binnenballen van voetballen.