Bellewaerde Park

Video: Belgisch pretpark test spectaculaire wildwaterbaan met vrije val

Het Belgische pretpark Bellewaerde Park legt de laatste hand aan een opzienbarende waterattractie. Binnenkort opent Amazonia, een geavanceerde wildwaterbaan van de Liechtensteinse fabrikant Intamin. Er wordt gebruikgemaakt van een bijzondere verticale lift én een heuse vrije val.

Boten van Amazonia worden allereerst naar boven gebracht met een reguliere lift. Na een bochtig parcours en een splash bereiken ze een opvallende 26 meter hoge verticale lift, met twee platforms. Die leidt de vaartuigen al draaiend richting een gigantische halfpipe, wederom met een splash.

Het avontuur eindigt met een verrassingselement, net voor het uitstappen. Boten maken daar een plotselinge vrije val van 5 meter. De rit heeft een totale lengte van 540 meter. Een tocht duurt ongeveer zes minuten. Het is de bedoeling om in totaal veertien boten te laten varen, goed voor een theoretische capaciteit van 960 personen per uur.



Braziliaans

Op dit moment rekent Bellewaerde op een opening halverwege april. Er ging 21 miljoen euro naar het nieuwe Braziliaanse themagebied Mundo Amazonia. 14,5 miljoen euro daarvan is bedoeld voor de spectaculaire waterbaan. De attractie zelf kostte 9 miljoen euro, de rest werd besteed aan decoraties, infrastructuur en aanverwante faciliteiten.