Bobbejaanland

Video: Bobbejaanland transformeert showarena tot dino-attractie World of Dinos

Tientallen dinosaurussen hebben hun intrek genomen in Bobbejaanland. Tot en met zondag 30 juni kunnen bezoekers meer dan dertig dino's bewonderen in de overdekte showarena achteraan het park. In de verduisterde hal is een junglebeleving gecreëerd met behulp van decors, rook, geluiden en lichten.

Voor de brullende monsters werkt Bobbejaanland samen met World of Dinos, bekend van dino-exposities in steden als Utrecht, Eindhoven, Amsterdam, Den Bosch en Den Haag. Naast de levensgrote animatronics is gezorgd voor fotopunten en een plek om dinobotten op te graven.

Op tv-schermen geeft Ranger Tom uitleg over de verschillende dinosoorten. Verder staan er borden met een hoop informatie. Bij de ingang kunnen bezoekers een gratis boekje pakken met een speurtocht erin. Er lopen medewerkers rond om de aanwezigen te helpen. Ook in de rest van het park zijn enkele dino's neergezet, als een opwarmertje.



Week eerder

Een videoreportage brengt alle dino's in beeld. World of Dinos, dagelijks geopend van 13.00 tot 16.30 uur, is inbegrepen bij een entreekaartje. Dankzij de locatie zal de extra attractie ook populair zijn bij slecht weer. In eerste instantie werd aangekondigd dat het evenement zou starten op zaterdag 13 april, maar uiteindelijk kwamen de dino's een week eerder.