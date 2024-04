AquaZoo Leeuwarden

Friese dierentuin vindt vijf ontsnapte wasberen terug, zes zijn er nog spoorloos

De Friese dierentuin AquaZoo Leeuwarden is nog steeds druk met het zoeken naar ontsnapte wasberen. Twee weken geleden werd duidelijk dat elf van de twaalf wasberen hun verblijf hadden verlaten. Twee konden er vrij snel teruggevonden worden, van de negen andere dieren ontbrak in eerste instantie ieder spoor.

De zoektocht leverde de afgelopen dagen wel iets op. Inmiddels heeft AquaZoo in totaal vijf dieren kunnen vangen, bevestigt een voorlichtster van moederbedrijf Libéma aan Looopings. "Dit weekend werd er bijvoorbeeld weer één gevangen in een vangkist, net buiten het park."

Het dierenpark telt daardoor nu zes wasberen: vijf gevangen exemplaren en de ene wasbeer die nooit ontsnapt is. "We hopen nog steeds dat die andere zes ook gevonden worden", aldus de woordvoerster. AquaZoo heeft er zelf niets over gemeld via social media: de communicatie over het voorval verloopt uitsluitend via de media.