Walibi Holland

Walibi Holland geeft pratende fontein een nieuw uiterlijk

De bekende pratende fontein van Walibi Holland ziet er voortaan heel anders uit. Tot afgelopen winter oogde de kletsende waterspuwer als een kleurrijk stenen bouwwerk met een decoratie van een oude man erop. Walibi heeft ervoor gekozen om de fontein te transformeren tot een industriële grijze pilaar.

Daarop prijkt nu het gezicht van een soort robot, bestaand uit bij elkaar geraapte losse onderdelen. Eén van de twee ogen is niet veel meer dan een rood dopje. De oren zijn lampjes. Het muurtje eromheen werd licht- en donkerblauw. Op de pilaren zijn uitkepingen gemaakt in de vorm van druppels.

Het aangepaste uiterlijk hangt samen met een nieuw speelgoedthema in het bijbehorende parkdeel Play Ground. Tijdens de start van het seizoen op zaterdag werkte de fontein nog niet. Er staat water in de bak en er speelt muziek, maar er wordt nog niet gepraat met bezoekers. Ook de watereffecten staan uit. Het is nog niet duidelijk wanneer de fontein weer van zich laat horen.



Controleruimte

Normaal gesproken wordt de fontein bediend door een acteur, die met passanten kan communiceren met behulp van verschillende camera's en een microfoon ín de bak. De controleruimte bevindt zich zo'n 300 meter verderop, in het gebouw van spookhuis The Clinic.



Volgens de Walibi-plattegrond heet de fontein officieel Water Chat, maar die term wordt in de praktijk niet gebruikt. De fontein staat al sinds 2007 in het attractiepark. Het concept werd destijds gekopieerd uit Universal Islands of Adventure, een themapark in de Amerikaanse staat Florida.