Hansa-Park

Pretparkfans leggen bloemen bij attractie die gesloopt gaat worden

De sluiting van een attractie in een Duits pretpark zorgt voor emotionele reacties. Fans van Hansa-Park kunnen het maar moeilijk verkroppen dat uitkijktoren Holsteinturm afgebroken zal worden. Naast de attractie zijn om die reden bloemen neergelegd.

Bij de start van het seizoen troffen passanten donderdag een boeket en enkele losse rozen aan. Ze waren door anonieme bezoekers achtergelaten aan de voet van de toren, blijkt uit een foto die verscheen in een Facebook-groep. Het personeel heeft de bloemen later verplaatst richting een bordje waarop de sluiting wordt aangekondigd.

Enkele fans zeggen de actie overdreven en onnodig te vinden. "Rouwen om een toren, zo belachelijk", reageert Biene Ehlers. "Het is gewoon een attractie, de wereld vergaat niet." Janina Sönksen is het daarmee eens. "Alsjeblieft mensen... Het is jammer, ja, maar wat wil je doen?" Martin Vehrs: "Je kunt ook overdrijven..."



Stil protest

Andere vaste bezoekers snappen de emoties wel. "Laat mensen rouwen zoals ze willen", laat Lisa Akalin weten. "Iedereen voelt iets anders." Bea Bluefish vindt het leggen van bloemen bij de attractie een uitstekend idee. "Misschien zal Hansa-Park een nieuwe toren neerzetten wanneer er permanent bloemen liggen, als stil protest."



Volgens Hansa-Park kan de Holsteinturm niet meer in gebruik genomen worden door technische complicaties. "We moeten erkennen dat er geen reserveonderdelen meer voorhanden zijn en dat de levenscyclus na 37 jaar ten einde loopt", meldde het park eerder deze maand. De attractie opende in 1987.