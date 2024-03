Walibi Holland

Werkzaamheden voor nieuwe achtbaan Walibi Holland gestart

Walibi Holland is begonnen met voorbereidende werkzaamheden voor een nieuwe achtbaan. Op een terrein achter lanceerachtbaan Xpress: Platform 13 en wildwaterbaan El Rio Grande vindt momenteel veel sloop- en graafwerk plaats. In 2025 opent daar een dubbele single-rail coaster van de Amerikaanse fabrikant Rocky Mountain Construction (RMC).

Op de toekomstige locatie, naast mega coaster Goliath, waren afgelopen najaar nog de spookhuizen The Final Slay Ride en Urban Explhorror te vinden. Oude gebouwen hebben de afgelopen maanden het veld moeten ruimen. Op dit moment wordt het gebied bouwrijp gemaakt met behulp van graafmachines.

"Dinsdag start men met de voorbereidingen voor de funderingen onder andere voor de kolommen van de tracks", meldt het Walibi-management in een personeelsmemo op intranet. Pretparkfans die de bouw de komende maanden willen volgen, kunnen daarvoor het best een ritje maken in de 47 meter hoge Goliath. Die grenst direct aan het bouwterrein.



Inversies

De nieuwe attractie moet in het voorjaar van 2025 af zijn. Er komen twee verschillende banen: een parcours voor families zonder inversies en een parcours voor waaghalzen met inversies. Walibi heeft een Europese primeur: RMC zette in Europa nog niet eerder een single-rail coaster neer.