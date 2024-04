Walibi Holland

Walibi Holland hoopt dit jaar 945.000 bezoekers te halen

Walibi Holland heeft bekendgemaakt hoeveel bezoekers men dit jaar wil verwelkomen. Het pretpark hoopt seizoen 2024 af te kunnen sluiten met minimaal 945.000 gasten. Dat schrijft het management in een personeelsmemo. Het is vrij ongebruikelijk dat de directie van een pretpark een beoogd bezoekersaantal deelt met het voltallige personeel.

Doorgaans blijven dat soort cijfers binnenskamers. Walibi durft het wel aan om een getal te noemen. "Maar liefst 945.000 gasten willen we ontvangen dit seizoen!", luidt de boodschap aan de medewerkers. Het bezoekersaantal van Walibi wordt berekend per boekjaar, dat steeds loopt van oktober tot en met september.

Boekjaar 2024 startte dus met de afgelopen editie van de Halloween Fright Nights. Een jaar eerder, tussen oktober 2022 en september 2023, scoorde Walibi 936.000 bezoekers. Voor die periode werd aanvankelijk gemikt op 900.000 gasten.



Dokter

De directie hoopt dat alle werknemers mee zullen helpen om het bezoekersaantal te laten stijgen. "Hoe dan? Door op je allervriendelijkst gasten in park te woord te staan en te helpen. Door veel reclame voor Walibi te maken, bijvoorbeeld als je bij de dokter in de wachtruimte zit." Wanneer het doel bereikt wordt, krijgen medewerkers weer een cadeautje. Vorig jaar werden bluetoothspeakers uitgedeeld.



Walibi staat al een tijdje niet meer in de top vier van best bezochte Nederlandse attractieparken. Die lijst werd afgelopen jaar gevormd door de Efteling (5,56 miljoen bezoekers), Duinrell (1,37 miljoen bezoekers), Toverland (1,17 miljoen bezoekers) en Slagharen (1,15 miljoen bezoekers). Walibi verwacht dit jaar wederom niet boven het miljoen uit te komen.