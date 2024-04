Tier- und Freizeitpark Thüle

Opvallende nieuwe attractie in Duitsland: combinatie van darkride en flying theater

Een pretpark in Duitsland heeft een opvallende nieuwe attractie gerealiseerd. Tier- und Freizeitpark Thüle in Noord-Duitsland bestelde een combinatie van darkride en een flying theater. Daarom spreekt de fabrikant over een flying darkride. Het ritsysteem werd geleverd door de Duitse firma Aufwind Group.

In Thüle kreeg de attractie de naam Tiki-Tahiti-Adventure. Een rit duurt zo'n zeven minuten. In principe zijn de karretjes een soort rijdende simulatoren, met vier zitplaatsen. Ze volgen een 42 meter lang parcours waarbij ze stoppen bij verschillende schermen.

De darkride bevindt zich in een showgebouw dat 19 meter lang, 16 meter breed en 5 meter hoog is. Na een voorshow met speciale effecten stappen bezoekers in één van de vier voertuigen, onder leiding van een onderzoeker. Het verhaal gaat over een mysterieuze schat in de jungle.



Interview

Tier- und Freizeitpark Thüle was 1,2 miljoen euro kwijt aan de attractie. In een uitgebreid interview op YouTube vertellen de directrice van het park en de directeur van de leverancier hoe het concept tot stand kwam. Vorig jaar opende al een soortgelijke beleving in het Duitse pretpark Ravensburger Spieleland, onder de naam World of Memory. De bewegingen van Tiki-Tahiti-Adventure zijn een stuk heftiger.