Plopsa Resort Belgian Coast

Foto's: dit worden de nieuwe vakantiehuizen van Plopsaland

In Plopsa Village, het vakantiepark van Plopsaland De Panne, komen steeds meer vakantiehuizen uit de steigers. Naast het attractiepark worden op dit moment 55 vakantievilla's gerealiseerd. Het exterieur van meerdere woningen is al voor een groot deel af.

Wel ontbreken nog details op de buitengevels, zoals luifels en andere sfeerelementen. Vanaf de kerstvakantie kunnen de eerste bezoekers blijven slapen. Plopsa had aangekondigd dat het reserveren van een accommodatie mogelijk zou zijn vanaf eind maart. Dan zou men ook de prijzen bekendmaken.

Op dit moment kan er echter nog geen boeking geplaatst worden. Plopsa Village is net als Plopsaland en het Plopsa Hotel onderdeel van Plopsa Resort Belgian Coast: een nieuwe overkoepelende naam voor alle Plopsa-bestemmingen in de Vlaamse badplaats.



Behoeften

Opvallend is dat de huizen geen Studio 100-thema krijgen: er is gekozen voor een neutraler uiterlijk. "Op die manier wensen we tegemoet te komen aan de behoeften van een zo groot mogelijke doelgroep", zei Plopsa-directeur Carl Lenaerts bij de presentatie in februari.