Familiepark Drievliet

Drievliet na jaren weer actief op social media

De eerste tekenen van de overname van Drievliet worden zichtbaar. Nu het Haagse familiepark onderdeel is van de Franse parkengroep Looping, wordt plotseling weer gebruikgemaakt van social media. Op platforms als Facebook en Instagram was Drievliet jarenlang niet aanwezig.

Sinds vorige week verschijnen er eindelijk weer berichten. De officiële Instagram-pagina van het park heet @familieparkdrievliet. Op Facebook is Drievliet actief op facebook.com/drievliet. De content wordt op dit moment onder andere verzorgd door marketingmanager Danny van der Weel van zusterpark Avonturenpark Hellendoorn.

"We zijn met een inhaalslag bezig", meldt hij aan Looopings. "We lanceren ook snel een nieuwe promotievideo, die de afgelopen dagen opgenomen is." Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuwe website, in lijn met de homepage van Avonturenpark Hellendoorn. Die moet voor de meivakantie online zijn.



Achterhaald

Op dit moment is de website van Drievliet nog behoorlijk achterhaald, met verouderde info en niet-werkende links. Het familiepark deed nagenoeg niets op het gebied van marketing en communicatie. De nieuwe eigenaar brengt daar direct verandering in.