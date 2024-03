CanevaWorld Resort

Italiaans pretpark geeft voorproefje op nieuwe spektakelattractie Disaster: The Blockbuster Tour

Een Italiaans pretpark opent dit jaar een nieuwe attractie vol speciale effecten. Movieland The Hollywood Park presenteert later dit seizoen Disaster: The Blockbuster Tour, om het twintigjarig jubileum van de bestemming aan het Gardameer te vieren.

In een YouTube-video licht directeur Fabio Amicabile een tipje van de sluier op over het concept. Hij vertelt dat bezoekers tijdens de rit ondergedompeld zullen worden in de wereld van rampenfilms. Zo zullen ze een tornado beleven met behulp van een gigantisch led-scherm.

Ook komen ze langs een aquarium met een onheilspellende witte haai; een knipoog naar Jaws. "De attractie zal ongeveer 30 procent van de oppervlakte van het park in beslag nemen, op een nieuw stuk grond", aldus Amicabile. De openingsdatum is nog niet bekend.