Heide Park Resort

Attractiepark Heide Park vernieuwt voordringsysteem: Express Ticket vanaf 25 euro

Het betaalde voordringsysteem van het Duitse pretpark Heide Park is vernieuwd. Bezoekers kunnen vanaf 25 euro per persoon enkele wachtrijen overslaan. Het concept wordt Express Ticket genoemd. Er bestaan drie varianten met verschillende voorwaarden en variabele prijzen.

Met een Express Ticket Bronze krijgen bezoekers eenmalig voorrang bij de achtbanen Big Loop en Bobbahn en de boomstambaan Wildwasserbahn. Wie kiest voor Express Ticket Silber mag één keer zonder te wachten in de coasters Colossos, Desert Race, Flug der Dämonen en Krake en de vrijevaltoren Scream.

De duurste optie - Express Ticket Gold - is één keer geldig bij alle acht de attracties van de andere twee Express-passen. Express Tickets worden digitaal verkocht via de officiële Heide Park-app. De basisprijzen zijn respectievelijk 25, 35 en 55 euro, maar die tarieven kunnen stijgen afhankelijk van de drukte in het park.



Alton Towers

Voorheen werkte Heide Park met een methode die Express Butler heette, waarbij de actuele wachttijd tegen betaling met 50 of 90 procent verkort werd. Het huidige concept is afkomstig van de Britse firma Accesso. Heide Park-directeur Peter Dunn geeft aan dat men het systeem afkeek bij zusterparken als Alton Towers in Engeland.



Het nieuwe spookhuis Dämonen Gruft heeft nog geen aparte Express-rij. Volgens Dunn is de capaciteit van de attractie daar in deze fase niet toereikend voor. In de darkride kunnen slechts 380 personen per uur een ritje maken.