Sprookjesbos Valkenburg

Sprookjesbos Valkenburg gaat weer open na faillissement: datum aangekondigd

Sprookjesbos Valkenburg laat weer van zich horen. Het Zuid-Limburgse familiepretpark werd eind vorig jaar failliet verklaard. Na een overname ziet de toekomst er weer rooskleuriger uit. De nieuwe eigenaar verwacht de poorten komende zomer te kunnen heropenen.

Dat heeft het Sprookjesbos vandaag bekendgemaakt in een kort maar krachtig bericht op Facebook en Instagram. "Fijne paasdagen gewenst! Graag zien we jullie weer terug vanaf 1 juli 2024." Het is voor het eerst sinds december 2023 dat het park communiceert via social media.

Op de officiële website verscheen een vergelijkbare boodschap. "Team Sprookjesbos is met frisse energie aan de slag om er weer iets moois van te maken. Graag tot ziens vanaf 1 juli 2024!"



Acht maanden

Het Sprookjesbos was begin november vorig jaar voor het laatst toegankelijk. Als de heropening daadwerkelijk plaatsvindt op maandag 1 juli is het attractiepark bijna acht maanden gesloten geweest. Over eventuele veranderingen en vernieuwingen is nog niets bekendgemaakt.



Wel deed het management vorige maand een oproep naar aanleiding van meerdere inbraken en een brand. "Het herstartteam werkt hard aan de voorbereidingen voor een heropening. Stop met ongeoorloofd toegang verschaffen, beschadigingen aanbrengen, brand stichten en zogenaamd stoere filmpjes plaatsen. Geef het Sprookjesbos-team de kans er iets moois van te maken in plaats van continu te moeten herstellen wat vernield wordt."