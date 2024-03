Efteling

Luisteren: dit is de nieuwe muziek bij Doornroosje in de Efteling

De Efteling heeft een nieuw muziekstuk toegevoegd aan het sprookje van Doornroosje. Voorheen waren in het kasteel alleen geluidseffecten te horen. Nu luisteren bezoekers tijdens hun wandeling naar een dromerig deuntje, gecomponeerd door René Merkelbach.

Doornroosje was ruim een half jaar afwezig een grote verbouwing. Het onderhoudsproject werd vrijdag afgerond. Sindsdien is het sprookje weer toegankelijk voor publiek. "Voorheen lag Doornroosje in stilte te slapen, maar nu wordt die stilte omlijst met muziek", zegt de Efteling zelf over de aanpassing.

"Des te dichter je bij Doornroosje komt, des te beter je de muziek zult horen." Niet iedereen is er blij mee. Efteling-fansite Eftelist vindt dat de sfeer "helaas verpest is door de toevoeging van een volstrekt onnodig pingelend deuntje".



Wachtmuziekje

Wat is er precies mis mee? "Nog afgezien van de niksigheid van de compositie verpest het muzakje de totale rust en stilte van het slapende kasteel en de heerlijk subtiele dreiging die uitging van het piepende spinnewiel van de boze fee, nu vervangen door iets dat doet denken aan een generiek wachtmuziekje aan de telefoon."



Muzak is een snerende term voor achtergrondmuziek is bijvoorbeeld winkels. "In alle opzichten een ontzettend slecht idee", aldus het Eftelist-team. De fans hopen dat de wijziging zo snel mogelijk weer wordt teruggedraaid. "Gelukkig is het simpel te verhelpen: muziek uit. Kost niks. Opgelost. En rap een beetje!"