Bobbejaanland

Video: Bobbejaanland opent vernieuwde achtbaan Revolution

De legendarische achtbaan Revolution in Bobbejaanland is weer open na een flinke make-over. Het Vlaamse pretpark heeft de overdekte rollercoaster afgelopen winter voor 1 miljoen euro opgeknapt. Naast de techniek werd geïnvesteerd in nieuwe decoraties en effecten.

Tijdens het paasweekend konden fans de vernieuwde attractie voor het eerst uitproberen. Revolution moet een tijdmachine voorstellen. In de aangepaste wachtrij komen bezoekers voortaan een machinekamer met een controleruimte tegen.

"We hebben heel veel aandacht besteed aan de nieuwe thematisering van de wachtrij", vertelde grafisch vormgever Maxim Selis eerder. "Revolution heeft een heel erg rijke geschiedenis. De oplettende kijker zal in de wachtrij heel erg veel knipogen terugvinden naar die rijke historie van deze attractie."



Chaos

Zo staat er een kist met de opdruk "Chaos spare parts", een verwijzing naar een kopie van de Revolution die van 1989 tot en met 1997 te vinden was in de Amerikaanse staat Tennessee. Rolluiken met "HA-20" en "LL-00" refereren aan Hall 2000, de oude naam van de Revolution-hal.



In het station van het Bobbejaaland-icoon werden nieuwe lichteffecten geïnstalleerd. Ook de rit zelf is voorzien van nieuwe elementen. "Hij is terug in glorie hersteld, klaar voor de volgende 35 jaar", aldus technisch manager Tom Knuts. Ter gelegenheid van de renovatie bracht het park enkele Revolution-souvenirs uit, waaronder een pin. Later dit seizoen volgen nog meer producten.