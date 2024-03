Walibi Belgium

Prijs van parkeerticket Walibi Belgium stijgt: korting voor vroege vogels

Bezoekers van Walibi Belgium zijn dit jaar meer kwijt voor een parkeerticket. In plaats van 12 euro kost een parkeerkaartje aankomend seizoen 13 euro per dag. Het pretpark blijft wel korting geven aan vroege vogels, net als voorheen.

Wie een parkeerticket aanschaft vóór 15.00 uur betaalt 2 euro minder. Dan moet 11 euro afgerekend worden voor een parkeerplek. Voorheen betaalden automobilisten 10 euro als ze zich vóór 15.00 uur meldden.

Eerder dit jaar werd al duidelijk dat de reguliere entreeprijs van Walibi Belgium in 2024 stijgt naar 49 euro per persoon. Voor abonnementhouders is parkeren alleen inbegrepen bij de Platinum Pass. Die kost vandaag de dag maar liefst 510 euro.



Bobbejaanland

Parkeren bij Walibi Belgium is nu net zo duur als bij Bobbejaanland, waar het tarief dit jaar stijgt van 11 naar 13 euro. Plopsaland De Panne is nog een stuk duurder. Daar wordt tegenwoordig 15 euro gevraagd voor een parkeerplaats.