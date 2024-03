Disneyland Paris

Prijsverhogingen in Disneyland Paris: duurste Disney-pins voortaan 15 euro per stuk

Disneyland Paris heeft de prijzen van Disney-pins verhoogd. Voor pins uit de duurste categorie betalen bezoekers nu 15 euro per stuk. Eerder was dat 13 euro. Ook voordeligere categorieën werden duurder.

In de Disney-winkels worden pins aangeboden met vier verschillende prijsklassen: groen, oranje, geel en roze. Daarvoor vroeg men sinds 2021 respectievelijk 8, 9, 11 en 13 euro. Voortaan kosten ze 9, 9, 12 en 15 euro.

Er is dus geen verschil meer tussen pins met een groen en een oranje label. Pins zijn bijzonder populaire producten in Disneyland Paris. Er worden maandelijks nieuwe exemplaren uitgebracht. In de Disney-parken vinden regelmatig speciale evenementen plaats voor pinverzamelaars.



Tassen

Een andere prijsverhoging op souvenirgebied betreft gerecyclede winkeltassen. Alle herbruikbare tassen werden onlangs 50 eurocent duurder. Disneyland Paris biedt drie verschillende formaten aan: klein (2,50 euro), middel (3,50 euro) en groot (4,50 euro).