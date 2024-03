Efteling

Video: ongeduldige Efteling-bezoekers klimmen over hek heen, enkele minuten voor openingstijd

Efteling-bezoekers hebben zich vanochtend van hun meest asociale kant laten zien. De Efteling ging om 10.00 uur open, maar enkele tientallen bezoekers hadden geen zin om daarop te wachten. Ze besloten het attractiepark alvast te betreden door bij de Aquanura-vijver over een houten hek heen te klimmen.

Videobeelden van X-gebruiker Onno Busch tonen hoe ongeduldige volwassen en en kinderen massaal over het hek klauteren. Dat gebeurde omstreeks 09.50 uur, slechts enkele minuten voordat de poorten van de Efteling daadwerkelijk zouden openen. Er was geen medewerker in de buurt om in te grijpen.

De Efteling is niet blij met de onbeschaafde actie. Hekken staan er immers niet voor niets, meldt een woordvoerder aan Looopings. "We vragen onze gasten om zich aan de regels te houden en niet over afzettingen te klimmen. In dit geval is het hek dicht omdat het park nog niet open is voor reguliere gasten, maar een afzetting kan er ook zijn om de veiligheid te waarborgen."