PortAventura World

Bizar: één keer voordringen in Ferrari Land duurder dan entreekaartje

Het Spaanse pretparkresort PortAventura World houdt er een bijzonder prijsbeleid op na. Bezoekers betalen momenteel méér voor het eenmalig overslaan van één wachtrij dan voor een dagkaart voor een volledig attractiepark. Dat ontdekte fansite Pafans.

Een kaartje voor Ferrari Land kost momenteel 23 euro per persoon. Daarmee mogen bezoekers een hele dag rondlopen en alle attracties doen. Wie geen zin heeft om in de rij te staan voor de spectaculaire lanceerachtbaan Red Force, kan een Express One-ticket aanschaffen.

Vandaag de dag zijn waaghalzen daarvoor maar liefst 35 euro kwijt, bovenop de entreeprijs. Zo'n pas is slechts één keer te gebruiken bij de rollercoaster. In andere parken zou het ondenkbaar zijn dat één keer voordringen duurder is dan de entreeprijs van het hele park.



Gestegen

Express One werd afgelopen najaar geïntroduceerd, naast de bestaande varianten Express Max en Express Premium. Die zijn wel bij meerdere attracties te gebruiken. Aanvankelijk kostte Express One maximaal 20 euro per attractie. Dat tarief is dus flink gestegen.



Ferrari Land, geopend in 2017, is één van de drie parken van PortAventura World, naast PortAventura Park en waterpark Caribe Aquatic Park. Red Force vormt het letterlijke en figuurlijke hoogtepunt. Met een hoogte van 112 meter en een topsnelheid van 180 kilometer per uur is het de hoogste en snelste achtbaan van Europa.