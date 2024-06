Holiday Park Germany

Plopsa-park in Duitsland neemt nieuwe attractie in gebruik

Het Duitse Plopsa-pretpark Holiday Park Germany heeft een antieke attractie vervangen. Eerder dit seizoen werd de 145 jaar oude Antikes Pferdekarussell afgebroken. Nu is de vervanger operationeel: een nieuwe draaimolen van de Nederlandse fabrikant Wooddesign Amusement Rides.

De carrousel is te vinden onder een overkapping op het plein bij wildwaterbaan DinoSplash. Men koos voor een nostalgisch uiterlijk, vergelijkbaar met de originele attractie. Naast paarden staan er ook andere dieren, koetsen en een draaiende mand op de molen.

Holiday Park maakt momenteel ingrijpende veranderingen door. Komende zomer openen twee attracties in een kindergebied rond Blinky Bill. Volgend jaar wordt dat gedeelte aangevuld met een derde attractie. Ook presenteert het park dan een Smurfen-darkride én een familieachtbaan met weerwolfthema. In 2026 voegt men een spinning coaster met inversies toe, in stijl van festival Tomorrowland.