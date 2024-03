Koninklijke Burgers' Zoo

Burgers' Zoo opent nieuwe waterspeeltuin Speelbeek

In Burgers' Zoo is vandaag een nieuwe waterspeeltuin geopend. Tussen de olifanten en de ingang van parkdeel Burgers' Bush werd een speeltuin aangelegd waarin een kabbelend beekje centraal staat. Kinderen en volwassenen kunnen er spelen in en rond het water.

Het gebied bestaat uit klimtorens, touwbruggen, glijbanen, stapstenen en boomstammen. "Vanuit de torens hebben de kinderen een goed uitzicht op het bosrijke buitenverblijf van de olifanten", laat Burgers' Zoo weten.

De waterspeelplaats wordt elke ochtend gevuld met bronwater. 's Avonds pompt de Arnhemse dierentuin het water naar een regenwaterreservoir waarmee de Bush wordt gesproeid. "Dus eigenlijk gaat er niks verloren", zegt landschapsarchitect Stef van Campen.



Fantasie

Speelbeek werd gerealiseerd in samenwerking met de Gelderse firma Speelmaatje. "We laten onze houten speeltoestellen graag onderdeel zijn van een groen speellandschap dat de fantasie van kinderen prikkelt, zodat ze hun eigen spel kunnen bedenken", meldt een voorlichter van de leverancier.