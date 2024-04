Bobbejaanland

Bobbejaanland presenteert nieuwe snoepwinkel Candy Company: 'Walhalla van zoetigheden'

Snoepliefhebbers worden op hun wenken bediend in Bobbejaanland. Het Vlaamse attractiepark heeft een oude cowboyshop afgelopen winter getransformeerd tot een snoepwinkel: de Desperado Candy Company. Men knapte zowel het interieur als het exterieur op.

Bobbejaanland noemt het zelf "een walhalla van zoetigheden in het hart van Desperado City". Dat is het westerngebied van het pretpark. Het aanbod bestaat niet alleen uit snoep, maar bijvoorbeeld ook uit popcorn, chips, suikerspinnen, worstjes, koekjes, kauwgom, chocolade en cowboysouvenirs.

Zusterpark Movie Park Germany opende onlangs een winkel met een vergelijkbaar concept, toevallig ook in cowboythema. Daar zijn bezoekers wel duurder uit: Movie Park vraagt 4,50 euro per 100 gram snoep, terwijl Bobbejaanland genoegen neemt met 3,80 euro per 100 gram.



Snoepmuur

Bobbejaanland-bezoekers kunnen anno 2024 nauwelijks meer om zoete lekkernijen heen. Bij de ingang van het park werd vorig jaar al de grote Candy Shop vernieuwd. Daar is tegenwoordig naar verluidt de langste snoepmuur van de Benelux te vinden.