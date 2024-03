Marineland Côte d'Azur

Orka in Frans dierenpark onverwachts overleden: première orkashow gaat niet door

Eén van de drie orka's in het Franse dierenpark Marineland is overleden. Verzorgers ontdekten vanochtend dat killer whale Inouk niet meer leefde. De doodsoorzaak is nog onduidelijk. Eigenlijk zou het park aanstaande zaterdag weer starten met het opvoeren van orkashows. Vanwege het sterfgeval gaat dat niet door.

Marineland wilde de drie orka's Inouk, Wikie en Keijo begin dit jaar naar Japan te sturen. De rechtbank hield de verhuizing echter tegen omdat er nog een onderzoek loopt naar de leefomstandigheden van de dieren. In afwachting van de uitkomsten bereidde het park toch weer een orkaspektakel voor. De voorstelling kreeg de titel The Ultimate Show.

Zaterdag had de première plaats moeten vinden. "Gezien deze dramatische gebeurtenis, die ons diep treft, wordt de hervatting van de orkashow uitgesteld", schrijft Marlineland op social media. Het park noemt de dood "vreselijk nieuws voor alle verzorgers en personeelsleden".



Autopsie

In samenspraak met de autoriteiten volgt er een autopsie om de doodsoorzaak vast te kunnen stellen. Inouk was 25 jaar oud. Ze werd in 1999 geboren in Marineland. In het wild worden orka's doorgaans 50 tot 90 jaar. Een vierde orka met de naam Moana stierf in oktober 2023. Nu blijven alleen Wikie en Keijo over.