Holiday Park Germany

Duits Plopsa-park onthult ontwerp voor nieuwe familieachtbaan met weerwolfthema

Een nieuwe familieachtbaan in het Duitse Plopsa-pretpark Holiday Park komt in het teken te staan van een weerwolf. Het attractiepark in deelstaat Rijnland-Palts opent volgend jaar een rollercoaster van de Duitse fabrikant Gerstlauer, gebaseerd op de animatiefilm 100% Wolf van Studio 100.

Nadat Plopsa-directeur Carl Lenaerts het nieuws wereldkundig maakte in de Looopings Podcast, is er nu ook een ontwerp beschikbaar. De achtbaan wordt vergelijkbaar met Wakala in het Belgische Bellewaerde Park, met naast een reguliere kettinglift ook een liftheuvel met een versnelling en een doodlopend gedeelte. Treinen leggen het parcours deels achterwaarts af.

Het gaat om een investering van 11 miljoen euro. "Met deze nieuwe attractie dichten we de kloof tussen onze overdekte kinderachtbaan en onze thrillcoasters", zegt Holiday Park-directeur Bernd Beitz. De 760 meter lange baan komt te liggen tussen de bestaande lanceerachtbaan Sky Scream en een groot meer. Een deel van de coaster wordt op het water gebouwd.



Schattige poedel

100% Wolf gaat over Freddy Lupin. Hij verwacht dat hij op zijn 14e verjaardag in een weerwolf verandert, net als zijn familieleden, maar in plaats daarvan transformeert hij tot een schattige poedel. De film verscheen in 2020. Later dit jaar moet het vervolg 200% Wolf in de bioscoop gaan draaien. Verder zijn er de twee tv-series 100% Wolf: Legend of the Moonstone en 100% Wolf: Book of Hath.



De weerwolfachtbaan is de derde nieuwigheid die Holiday Park in 2025 zal presenteren. Ondertussen wordt namelijk ook gewerkt aan een Smurfen-darkride en een uitbreiding van het Blinky Bill-kindergebied. Een jaar later kunnen bezoekers een ritje maken in een spinning coaster met Tomorrowland-thema.