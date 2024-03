Holiday Park Germany

Nieuwe Tomorrowland-attractie in Duits pretpark wordt spinning coaster met inversies

Het Duitse pretpark Holiday Park gaat een achtbaan bouwen die vergelijkbaar is met de spectaculaire Ride to Happiness in Plopsaland De Panne. In 2026 opent een themagebied rond het wereldberoemde muziekfestival, met als hoogtepunt een zeer heftige spinning coaster. Beide parken zijn onderdeel van de Plopsa Group.

Tot nu toe wilde Plopsa alleen kwijt dat de toevoeging "een unieke belevenis met een sensationele topattractie" zou worden, vooral gericht op volwassenen en tieners. Veel fans vermoedden al dat The Ride to Happiness een Duits broertje zou krijgen. Inmiddels heeft Plopsa-directeur Carl Lenaerts dat bevestigd in een interview.

Hij spreekt over "een Tomorrowland-coaster die ongeveer een kopie wordt van degene die we hier in De Panne hebben". Het gaat om een attractie van het type xtreme spinning coaster, afkomstig van de Duitse leverancier Mack Rides. Dergelijke banen worden gekenmerkt door lanceringen, inversies én treinen met karretjes die kunnen tollen.



Vijver

In combinatie met opzwepende dancemuziek aan boord zorgt dat voor een opzienbarende rit. The Ride to Happiness in Plopsaland wordt om die reden gezien als één van de beste en heftigste achtbanen in Europa. De variant in Holiday Park zal net als in Plopsaland verrijzen boven een vijver. Eerder werd daar een waterskishow opgevoerd. Voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart.



The Ride to Happiness by Tomorrowland in Plopsaland is 35 meter hoog en 920 meter lang. De baan bestaat uit vijf inversies en twee lanceringen met een topsnelheid van 90 kilometer per uur. Doordat de wagentjes vrij ronddraaien, is elke rit anders. De specificaties van de versie in Holiday Park zijn nog niet bekend.