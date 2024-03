Phantasialand

Phantasialand drie minuten stil voor overleden medewerker, nabestaanden starten crowdfunding

In Phantasialand is vanmiddag drie minuten stilte gehouden naar aanleiding van een tragisch ongeluk. Deze week kwam een 43-jarige medewerker om het leven bij lanceerachtbaan Taron. Hij werd geraakt door een trein tijdens werkzaamheden. Sindsdien is het Duitse attractiepark in rouw.

Beeldschermen wijzen bezoekers vandaag op het drama. "Ter nagedachtenis aan een geliefde collega", valt te lezen bij een zwart-wit-foto van een lantaarn bij Taron. "Vandaag vindt een moment plaats dat ons bijzonder na aan het hart ligt: om 14.48 uur nemen we drie minuten stilte in acht om te rouwen. Op dat moment zal heel Phantasialand tot stilstand komen."

Attracties werden stopgezet en muziek ging uit. Een QR-code op het scherm verwijst naar een webpagina met meer uitleg. Daar laat men weten dankbaar te zijn dat bezoekers vandaag de start van een nieuw pretparkseizoen komen vieren. "We moeten eerlijk zijn: we zullen deze dag met gemengde gevoelens beleven."



Ongeloof

Het overlijden van de werknemer heeft "een diep gat geslagen in de Phantasialand-familie, een familie die vol ongeloof achterblijft". "Wij, de medewerkers van Phantasialand, willen deze gedeelde pijn graag de ruimte geven." 14.48 uur was het tijdstip waarop het incident maandag plaatsvond.



Ondanks de bedrukte sfeer hoopt het Phantasialand-management dat aanwezigen toch een fijne dag zullen hebben. "Als we nog één wens mogen doen: wij hopen dat je voor en na de stilte een zorgeloze tijd vol plezier beleeft. Wij denken dat dit precies is wat onze bijzondere collega, die zo veel om jullie geluk gaf, gewild zou hebben."



Baby

Nabestaanden van het slachtoffers zijn inmiddels een crowdfundingsactie gestart via het platform GofFundMe. Daar wordt ook de naam van het overleden personeelslid genoemd: Sascha. "Hij had een passie voor zijn werk, hij was betrokken bij de bouw van Taron. Het was zijn baby, hij kende elke schroef. Altijd vertelde hij met trots over zijn werk."



De veertiger laat een vrouw, een dochter en een kleindochter achter. Door het sterfgeval is hun financiële toekomst onzeker, schrijven familieleden. De woning van de weduwe moet vernieuwd worden.



Inkomensverlies

"Vanwege het plotselinge inkomensverlies kan de vrouw de kosten niet dragen, waardoor ze mogelijk verliest wat samen is opgebouwd." Alle donaties gaan volledig naar de vrouw van het slachtoffer, beloven de initiatiefnemers. Tot nu toe is er ruim 18.000 euro opgehaald door bijna zevenhonderd donateurs.