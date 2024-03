Efteling

Nieuw sprookje in de Efteling is 1 aprilgrap: 'Heel zweverig'

De Efteling kondigt vandaag een nieuw sprookje aan in het Sprookjesbos. Ontwerper Karel Willemen heeft een sprookjestafereel geschetst dat wel héél veel aan de verbeelding overlaat: een volledig leeg perk. In werkelijkheid gaat het om een 1 aprilgrap.

"De afgelopen decennia heeft de Efteling talloze verhalen en sprookjes gevisualiseerd voor de gasten", legt Willemen uit in een bijbehorende video. "En dit keer willen we het aan de gast zelf overlaten." De tekenaar presenteert trots enkele lege vellen papier. Ook algemeen directeur Fons Jurgens en huiscomponist René Merkelbach komen aan het woord.

Jurgens ziet een hoop voordelen: het project is snel, duurzaam en goedkoop te realiseren. Merkelbach geeft aan dat hij de soundtrack aanvankelijk heeft opgenomen met "een gigantisch groot orkest". Toch koos hij uiteindelijk voor "de essentie": stilte. Op de pagina's met bladmuziek staat dan ook geen enkele noot.



Generatiedingetje

De opening zou plaatsvinden over vier dagen: niet toevallig precies op maandag 1 april. Uitvoerder Henk Schellekens vult nog aan dat hij het een "heel zweverig" sprookje vindt. "Maar ja, het zal wel een generatiedingetje zijn", zegt hij droogjes. "Ik ga bijna met pensioen, dus het zal wel."



Overigens is de Efteling achter de schermen wel écht bezig met de ontwikkeling van een nieuw sprookje, namelijk De Prinses op de Erwt. Ook dat is een project van Karel Willemen. De aankondiging van die toevoeging laat nog op zich wachten.