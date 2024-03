Madame Tussauds Amsterdam

Madame Tussauds Amsterdam herenigt Shrek en Fiona

Shrek heeft zijn intrek genomen in Madame Tussauds Amsterdam. Het wassenbeeldenmuseum onthulde deze week een beeld van het wereldberoemde groene moerasmonster, bekend door de animatiefilms van DreamWorks. Prinses Fiona, de geliefde van Shrek, is daardoor niet meer alleen.

Madame Tussauds wil naar eigen zeggen een eerbetoon brengen aan "het iconische figuur dat al vele generaties met zijn humor en unieke kijk op het leven heeft geboeid en geïnspireerd". In 2015 was Shrek al even op bezoek in de hoofdstad. Nu is hij permanent terug.

Bezoekers kunnen op de foto gaan met de twee ogers én peperkoekmannetje Gingy. Ze krijgen de kans om plaats te nemen op een enorme houten stoel. De DreamWorks-personages zijn te vinden op de filmafdeling van Madame Tussauds.



Puss in Boots

De eerste Shrek-film verscheen in 2001. Daarna volgden Shrek 2 (2004), Shrek the Third (2007) en Shrek Forever After (2010). In 2011 kwam de spin-off Puss in Boots uit. Het voorlopig laatste deel in de franchise was Puss in Boots: The Last Wish uit 2022.