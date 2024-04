Fans

Voor de fans: pins van bekende pretparksnacks

Enkele bekende pretparksnacks zijn er nu ook in de vorm van een pin. Fans kunnen vanaf vandaag een pin aanschaffen van een aardappelspiraal, een slushbeker of een suikerspin. Ze werden ontwikkeld door Pretparkwinkel.nl, in samenwerking met het Instagram-kanaal Theme Food.

Nagenoeg elk noemenswaardig attractiepark in de Benelux heeft de populaire lekkernijen tegenwoordig in het assortiment. Theme Food is het socialmedia-kanaal van Chelsey Meijners, Tim Bussen en Yorick Titulaer. Ze delen foto's en reviews van pretparksnacks met hun ruim zevenhonderd volgers.

Verder ontwikkelde Pretparkwinkel pins in de vorm van een karretje van een nostalgische houten achtbaan, een bootje van een wildwaterbaan en een wagentje van een klassieke keverachtbaan. De souvenirs kosten 5,95 euro per stuk, of 22,95 euro voor de hele set van zes stuks.



Pin & Mix

Daarnaast is het mogelijk om zelf combinaties te maken, onder de noemer Pin & Mix: 9,95 euro voor twee pins naar keuze en 14,95 euro voor drie exemplaren. Ze worden zowel online verkocht als in Attractiepark de Waarbeek in Hengelo. Pretparkwinkel is ook de vaste merchandisepartner van Looopings.