Efteling: Danse Macabre

Foto's: Efteling is begonnen met afwerken dak Danse Macabre

Het dak van de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre wordt afgewerkt. Enkele maanden geleden verschenen opvallende dakspanten bovenop de griezelige middeleeuwse abdij. In tegenstelling tot de rest van het gebouw oogden de houten balken gloednieuw, zonder sporen van verval.

Daar gaat de Efteling iets aan doen. Hoofdontwerper Jeroen Verheij liet eerder weten dat het eigenlijk de bedoeling was om de spanten op een natuurlijke manier te laten verweren. Nu gebruikt men daar alsnog verf voor. Delen van het onbewerkte hout zijn donker gemaakt.

Het hout bovenop verkooppunt 't Koetshuys is al afgewerkt. Elders op de bouwplaats zijn funderingen voor muren verschenen. Ook zien we een nieuwe muur tussen het toekomstige abdijplein en het gedeelte achter de attractie, dat alleen toegankelijk zal zijn voor personeel.



Draaischijven

Danse Macabre gaat over ongeveer zeven maanden open. Een belangrijk moment wordt het installeren van het ritsysteem van fabrikant Intamin: een schijf met een diameter van 18 meter, waar zes kleinere draaischijven met koorbanken op komen te staan. Op die manier kunnen bezoekers straks zwieren op het klassieke muziekstuk waar de attractie naar vernoemd is.