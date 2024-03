Walibi Belgium

Video: nieuwe trein voor lanceerachtbaan in Walibi Belgium

Walibi Belgium heeft geïnvesteerd in lanceerachtbaan Psyké Underground. De overdekte rollercoaster is afgelopen winter voorzien van een nieuwe trein, met een ander uiterlijk dan voorheen. Aankomende zaterdag kunnen bezoekers weer een ritje maken. Met het ontwerp wordt voorgesorteerd op aanpassingen in 2025.

Dan wil Walibi een nieuwe familieachtbaan openen in de nieuwe themazone Dock World, vormgegeven als een havenstadje. Twee bestaande attracties worden ook onderdeel van dat havengebied: waterbaan Flash Back én Psyké Underground. Om die reden oogt de nieuwe trein als een soort haai.

Het lijkt erop dat Walibi volgend jaar de oude naam van Psyké Underground wil terugbrengen, namelijk Turbine. "Het laden van het Turbine-project is al bezig....", luidt de tekst bij een video van de trein. Zo heette de attractie ook tussen 1999 en 2012.



Schwarzkopf

Psyké Underground is een shuttle loop van de verdwenen bouwer Schwarzkopf, met een lancering en één inversie. Het parcours wordt zowel voor- als achteruit afgelegd. De achtbaan opende in 1982 als Sirocco. In 1997 kwam de attractie wereldwijd in het nieuws toen bezoekers ruim anderhalf uur ondersteboven hingen in de looping.