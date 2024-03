Avonturenpark Hellendoorn

Video: wat gebeurt er met een achtbaan als de stroom uitvalt?

Hoe gevaarlijk is een stroomuitval bij een achtbaan? Die vraag wordt beantwoord in een minidocumentaire op YouTube-kanaal Theme Park Science. Aan de hand van RidderStrijd, de nieuwe spinning coaster van Avonturenpark Hellendoorn, legt men uit hoe een attractie reageert op het wegvallen van de elektriciteit.

Technisch manager Leroy Wijering van het Avonturenpark laat aan presentatrice Nienke de Lang zien wat er gebeurt met de karretjes. RidderStrijd is verdeeld in tien veiligheidsblokken. Die zorgen ervoor dat voertuigen nooit op elkaar botsen, ook niet als er geen stroom is.

Voertuigen worden automatisch tot stilstand gebracht op een positie met een evacuatiemogelijkheid. In de ruim negen minuten durende video komt ook ingenieur Jurnan Schilder van de Universiteit Twente aan het woord. Hij zoomt in op de werking van het remsysteem.



Paneel

Verder vertelt Wijering wat medewerkers moeten doen om de attractie weer aan de praat te krijgen, zodra er weer stroom is. Onderaan de liftheuvel bevindt zich een speciaal paneel waarmee de verschillende secties van het achtbaanspoor handmatig vrijgegeven kunnen worden, na een visuele check.