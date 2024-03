Prater

Oostenrijks pretpark introduceert merkwaardige nieuwe mascotte

Het grootste attractiepark van Oostenrijk heeft een nieuwe mascotte. Voortaan wordt het pretpark in Wenen vertegenwoordigd door Prater Wurstel: een man met een enorme neus, een brede grijns, clownogen, een rode muts en gele sprieten.

Het masker van het merkwaardige personage wordt gekenmerkt door een maniakale gezichtsuitdrukking. De introductie hangt samen met een naamswijziging voor het pretparkgedeelte van Prater. In plaats van Volksprater wordt voortaan de benaming Wurstelprater gebruikt. Daarvan is Prater Wurstel het gezicht.

Het nieuwe Prater-seizoen begon afgelopen weekend. Hoogtepunten zijn de komst van de transportabele mega-achtbaan Olympia Looping - voor de vijfde keer - en de opening van de Laser Dance, een nieuwe versie van het attractietype break dance van fabrikant Huss. Wie meer wil weten over de geschiedenis van het park, kan terecht in het nieuwe Prater Museum.



Wiener Looping

Verder is de bouw van de Wiener Looping eindelijk begonnen, een rollercoaster van het type big dipper. De achtbaan van Mack Rides had eigenlijk vorig jaar open moeten gaan, maar er ontstond een juridisch geschil over de sloop van een gebouw dat in de weg stond. Daarin was de nachtclub Die Kantine gevestigd.



Nu komt de 31 meter hoge en 518 meter lange Wiener Looping er alsnog. De topsnelheid zal 81 kilometer per uur bedragen. Naar verwachting vindt de opening plaats in het najaar. Wurstelprater fungeert als een soort permanente kermis, waarbij de attracties worden uitgebaat door individuele ondernemers.