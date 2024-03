Parc Astérix

Parc Astérix vernieuwt parade: knipoog naar La Casa de Papel

De parade van Parc Astérix wordt elk jaar iets groter. Sinds 2022 komt in het Franse pretpark de bonte stoet Défilé Gaulois voorbij, met onder meer Romeinen, Galliërs en Egyptenaren. Vorig jaar verscheen al een extra wagen: een groot piratenschip.

In 2024 zorgt Parc Astérix opnieuw voor een uitbreiding. Aankomend seizoen is voor het eerst een Spaanse wagen te zien, met daarop flamencodanseressen, een stier en de Asterix-personages Pépé en Paella y Peseta. Laatstgenoemde heet in de Franse strips Soupalognon y Crouton.

Ze komen voor in het stripverhaal Asterix in Hispania uit 1969. Op de kleurrijke wagen staat een komische verwijzing naar de Netflix-serie La Casa de Papel, namelijk een reclame voor de reizende voorstelling La Casa de Pépé. Huiscomponist Benjamin Ribolet zorgde voor een nieuwe soundtrack.