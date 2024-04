Phantasialand

Foto's: Phantasialand opent tientallen meters hoge klimtoren Avoras

Phantasialand heeft een nieuwe attractie: Avoras. In themawereld Fantasy werd een kale hellingbaan getransformeerd tot een rijkelijk gedecoreerde klimtoren met glijbanen, netten, touwen, speeltoestellen en andere klimmogelijkheden. Blikvanger is een enorme oervogel, gemaakt van hout.

De tientallen meters hoge doe-attractie bevindt zich naast de ingang van monorail Würmling Express, op de oude plek van fietsmolen Wolke's Luftpost. Laatsgenoemde familieattractie is verplaatst. Voor het ontwerp was Nederlander Gert Eussen verantwoordelijk. Hij nam het stokje over van voormalig huisontwerper Eric Daman, die in 2022 overleed.

Eussen liet zich inspireren door de stijl van het omliggende themagebied Wuze Town, geopend in 2002. De bouw van Avoras begon in de zomer van 2023. In het najaar werd duidelijk wat Phantasialand van plan was. Het Duitse pretpark mikte op een opening in december, maar dat moment moest uitgesteld worden tot maart 2024.



Hemel

Phantasialand spreekt zelf over "verborgen paden, duizelingwekkende klimpartijen, verbazingwekkende uitkijkpunten en interactieve installaties". "Vind nieuwe manieren om de hemel boven de Wuzevallei te bereiken." In het logo is een klok zichtbaar.



De toestellen werden geleverd door fabrikant KinderlandParks. Avoras is de naam van een majestueuze reuzenvogel uit het verhaal van Wuze Town. De verschijning bovenop de klimtoren moet een monument voorstellen.