Pairi Daiza

Populairste dierentuin van de Benelux bestaat dertig jaar: het verhaal van oprichter Eric Domb

In het zuiden van België ligt de best bezochte dierentuin van de Benelux: Pairi Daiza. Bij veel Nederlanders is de trekpleister nog onbekend, maar oprichter Eric Domb streeft ernaar om daar verandering in te brengen. In de Looopings Podcast vertelt hij hoe het indrukwekkende dierenpark dertig jaar geleden met horten en stoten van de grond kwam. In de beginjaren was de onderneming bijna failliet.

Domb komt uit de financiële en juridische wereld. In de jaren negentig ontdekte hij een terrein in Wallonië, waar hij - zonder enige ervaring of kennis - besloot een vogelpark te starten. Parc Paradisio was bij de start een kleinschalig park met lelijke verblijven en een slechte service, zegt de oprichter zelf. In plaats van kraanvogels troffen bezoekers voornamelijk kraanwagens aan.

Toch wist de bestemming te overleven. Jaar na jaar werd het park mooier en uiteindelijk lukte het om winst te maken. De focus op vogels verschoof al snel naar het realiseren van authentieke themawerelden, waarvoor Domb inspiratie haalde uit zijn verre reizen. Zijn doel: bezoekers een wereldreis laten maken in één dag, maar dan wel met extreem veel oog voor detail.



2,3 miljoen mensen

Door de planten, de bomen, de architectuur en de mensen even belangrijk te maken als de dieren, ontstond een bijzondere themabeleving. Tegenwoordig komen er zo'n 2,3 miljoen mensen per jaar op af. Een deel van de bezoekers kan tegenwoordig blijven slapen naast de wilde dieren, in speciale accommodaties grenzend aan de verblijven.



In de 64 minuten durende aflevering deelt de dierentuinbaas niet alleen zijn inspirerende levensverhaal, maar onthult hij ook wat zijn toekomstplannen zijn. Welke themawerelden zal Pairi Daiza de komende jaren openen? En waarom houdt Domb van oudsher eigenlijk helemaal niet van dierentuinen? De moedertaal van de ondernemer is Frans, maar voor de podcast schakelde hij naar Engels en Nederlands.