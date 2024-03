Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Nieuwe 4D-film in Attractiepark Slagharen: Superkat Maurice

Attractiepark Slagharen introduceert dit seizoen een nieuwe film in 4D-bioscoop El Teatro. Bezoekers kunnen kijken naar een twintig minuten durende compilatie van de animatiefilm The Amazing Maurice. De productie draaide vorig jaar in de Nederlandse bioscopen onder de naam Superkat Maurice.

Duitsers kennen de film als Maurice der Kater. Het verhaal gaat over de pratende kat Maurice, zijn rattenvrienden en rattenvanger Keith. Wanneer ze Malicia ontmoeten, de slimme dochter van de burgemeester, nemen hun plannen een onverwachte wending.

De speelfilm werd gebaseerd op het kinderboek The Amazing Maurice and His Educated Rodents van de Britse auteur Terry Pratchett uit 2001, een parodie op De Rattenvanger van Hamelen.



Duitse variant

Slagharen vertoont de 4D-film zowel in het Nederlands als in het Duits. Voorlopig is de Duitse variant te zien tussen 11.00 en 12.00 uur en tussen 15.00 en 16.00 uur. De laatste show start een half uur voor sluitingstijd. Het pretpark hanteert de internationale titel The Amazing Maurice 4D Adventure. Voorheen draaide in El Teatro een korte versie van de animatiefilm Rio.