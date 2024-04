Efteling

Gedegradeerde Efteling-medewerker moet oude functie terugkrijgen, oordeelt rechter

Een Efteling-medewerker die een rechtszaak aanspande tegen het attractiepark heeft gelijk gekregen. Het personeelslid werd gestraft nadat hij in november vorig jaar niet had ingegrepen toen twee oud-collega's plaatsnamen achter het controlepaneel van achtbaan Baron 1898. De Efteling gaf de man een officiële waarschuwing, een schorsing én een lagere functie.

De werknemer was het niet eens met die laatste sanctie. Hij stapte naar de rechter om zijn gelijk te halen. Volgens de rechtbank Zeeland-West-Brabant is het begrijpelijk dat de Efteling streng optreedt als de veiligheidsregels niet worden nageleefd. De degradatie zou echter tijdelijk moeten zijn.

Het personeelslid was aan het schoonmaken en kwam het operatorhok binnen toen de ex-collega's er al zaten. Toch strafte de Efteling hem even hard als een collega die voortdurend aanwezig was. Oneerlijk, vindt de kantonrechter. "Het nog langer in stand houden van deze maatregel is niet gerechtvaardigd", valt te lezen in de uitspraak. Men noemt het "disproportioneel".



Binnen veertien dagen

Bovendien had de Efteling beloofd om tweewekelijks een voortgangsgesprek te voeren met de medewerker. Dat is niet gebeurd. De rechter eist dat de man binnen veertien dagen zijn oude functie terugkrijgt, mits hij laat zien dat hij de veiligheidsvoorschriften nog steeds kent. De Efteling moet ook de proceskosten betalen, 1.175,42 euro.



Een woordvoerder van het Kaatsheuvelse pretpark zegt goed te kunnen leven met de uitspraak. Hij vertelt dat de Efteling sowieso al van plan was om de man eind mei de kans te geven om terug te keren als operator van Baron 1898. Dat proces is nu versneld door ingrijpen van de rechter. "Al met al is het een situatie waar wij mee kunnen leven."