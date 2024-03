Efteling

Efteling straft medewerkers die oud-collega's achtbaan lieten besturen

Twee medewerkers van de Efteling hebben straf gekregen nadat ze oud-collega's binnenlieten in het controlehok van Baron 1898. De personeelsleden waren aan het werk bij de bekende achtbaan toen twee oud-werknemers langskwamen. Zij kregen de kans om plaats te nemen achter het bedieningspaneel. Het heeft geleid tot sancties én een juridisch conflict.

Het voorval vond plaats op 28 november vorig jaar. De oud-collega's, die in het verleden ook bij Baron 1898 hebben gewerkt, konden probleemloos de startknop indrukken. Dat gebeurde onder toeziend oog van een Efteling-medewerker, die niet ingreep.

Ook een tweede personeelslid dat later arriveerde, ondernam geen actie. Dat is het tweetal duur komen te staan: de Efteling heeft beide personen enkele weken geschorst. Ook kregen ze een officiële waarschuwing en een lagere functie - van operator naar reguliere attractiemedewerker - met behoud van salaris.



Kort geding

In de toekomst zouden de medewerkers dan weer kunnen solliciteren op de functie van operator. Eén van de twee is het niet eens met de sancties. Toen gesprekken op niets uitliepen, sleepte hij de Efteling voor de rechter. Het kort geding dient woensdag 3 april, weet het Brabants Dagblad.



De Efteling laat in een reactie weten dat het niet toegestaan is om attracties te laten besturen door mensen die niet bij de Efteling werken. Van een onveilige situatie zou geen sprake geweest zijn, omdat de oud-collega's wisten wat ze deden. Toch was het vanwege veiligheidsregels niet de bedoeling. Een ontslag zou daarom niet nodig zijn, maar repercussies wel.