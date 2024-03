Kinderpretpark Julianatoren

Julianatoren-team rijdt zeventien uur door Nederland voor paasactie: 'Gekkenhuis'

Elke provincie van Nederland krijgt vandaag de figuren van de Julianatoren op bezoek. Medewerkers van het Apeldoornse pretpark rijden in een bus het land door voor een paasactie, waarbij in iedere provincie een gouden ei verstopt wordt. Voor de actie maakt het Julianatoren-team een rit van maar liefst zeventien uur.

De bus vertrok vannacht om 03.00 uur. Naar verwachting zijn alle provincies om 20.00 uur bezocht. Geïnteresseerden kunnen de tocht online volgen via stories op social media. Daar verschijnen ook foto's van de verstopplekken, met hints. Een gouden ei is goed voor vier vrijkaarten. In vijf van de twaalf eieren zit ook een gezinsabonnement.

"Mensen denken misschien dat het doorgestoken kaart is, maar het is echt allemaal live", vertelt een woordvoerder aan Looopings. Personages Meneer Kaasgaaf en Mevrouw Suikerspin rijden mee. Veel eieren zijn snel gevonden, ook op plekken ver van het attractiepark. "We merken dat het leeft, mensen gaan echt op onderzoek uit. Het is een gekkenhuis."



Knettergek

Julianatoren staat komend weekend in het teken van Pasen. Verder vindt in het park Het Grote Lentefestijn plaats, nog tot en met dinsdag 2 juli. "We wilden iets bijzonders doen voor het paasweekend en zo kwamen we op dit idee", zegt de voorlichter. "Het is eigenlijk knettergek, maar wel ontzettend gezellig."